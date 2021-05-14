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В Тюменской области запретили посещение расположенных в лесах баз отдыха

В регионе с 11 мая действует режим чрезвычайной ситуации в лесах

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Посещение баз отдыха, расположенных в лесах, запрещено в Тюменской области в связи с действующим в регионе режимом ЧС. Об этом журналистам сообщил в пятницу директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.

"Базы отдыха, которые используют лесные массивы, посещать нельзя", - сказал он.

Остроумов подчеркнул, что в регионе введены ограничения на посещение лесов для всех, исключения составляют только работы по тушению лесных и ландшафтных природных пожаров.

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