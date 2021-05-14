Для тушения крупного пожара в Тюменской области привлекут вертолет Ми-26

Площадь пожара в Юргинском районе составляет 30 тыс. га. Это самый крупный пожар в Тюменской области.

"Мы усиливаем эту группировку вертолетом Ми-26. Кроме этого, у нас на сегодняшний день высвобождающиеся ресурсы, которые были задействованы на тушении пожаров в Ишимском районе, Абатском районе и других районах, мы, безусловно, направляем для усиления юргинской группировки для того, чтобы локализовать и ликвидировать пожар", - сказал он.

Как отметил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства Олег Сандаков, привлечение вертолета Ми-26 позволить охватить гораздо большую площадь, чем при использовании меньших вертолетов, что должно положительно сказаться на ситуации в районе. "Ми-26 несет водосливное устройство и воды 15 тонн, а не как маленький вертолет 3-5 тонн. Площадь тушения гораздо больше", - сказал он.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.