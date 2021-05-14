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В Челябинске водитель насмерть задавил лежащего на проезжей части человека

Инцидент произошел 13 мая

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Водитель в Челябинске переехал лежащего на проезжей части человека, который от полученных травм умер в больнице. Прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.

Согласно видео с камер наружного наблюдения водитель подъехал к лежащему человеку, сделал остановку перед ним, а затем продолжил движение.

"13 мая в утреннее время 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего гражданина, который от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Челябинска материалы проверки переданы в следственные органы следственного управления СК РФ по Челябинской области для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действий водителя по факту причинения смерти человеку. Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль.

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