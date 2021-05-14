В Челябинске после жалоб соседей задержали мужчину, называвшего себя богом

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Челябинские полицейские задержали мужчину, на неадекватное поведение которого пожаловались соседи. Мужчина на своей странице в соцсетях разместил справку о якобы владении оружием, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Сотрудниками УМВД России по Челябинску в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена информация о якобы владении оружием человеком с явными противопоказаниями по состоянию здоровья. В это же время в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский" от местной жительницы поступило сообщение о том, что жилец соседней квартиры стучит по стенам и ведет себя неадекватно", - говорится в сообщении. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина называл себя богом.

Полицейские прибыли по указанному адресу и доставили мужчину в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. "В дальнейшем в целях установления состояния гражданина и при необходимости оказания соответствующей квалифицированной помощи он был помещен в специализированное медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе.