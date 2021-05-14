Житель Тюменской области обнаружил гранату образца 1915 года на своем приусадебном участке

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Граната образца 1915 года обнаружена на приусадебном участке жителя Ишима Тюменской области, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Тюменской области.

"Специалисты группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области обследовали предмет, внешне схожий с гранатой. Боеприпас обнаружил житель Ишима на своем приусадебном участке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что саперы Росгвардии идентифицировали предмет как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. "Боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности вывезен специалистами ведомства и уничтожен", - уточнили там.