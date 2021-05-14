Главу "ОТВ-Югра" осудили за вымогательство и распространение порнографии

ТАСС, 14 мая. Суд приговорил генерального директора ООО "Общественное телевидение Югры" к восьми годам лишения свободы за вымогательство и незаконное распространение порнографии, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в пятницу.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО "Общественное телевидение Югры". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов). <...> Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что учредитель и гендиректор "ОТВ-Югра", являясь также администратором одного из сайтов, в феврале 2016 года подготовил статью и видеоматериал, содержащие заведомо недостоверную информацию о жителе Нефтеюганска, которого обвинил в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, порочащих честь и достоинство потерпевшего. Подсудимый под угрозой распространения материалов потребовал 3,5 млн рублей с гражданина, а после несостоявшейся незаконной сделки разместил компрометирующий материал на страницах возглавляемых им СМИ в интернете. Кроме того, в декабре 2016 года он опубликовал на сайте с участием другого потерпевшего видеозапись, содержащую информацию порнографического характера.