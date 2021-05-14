На Урале организовали проверки по факту двух ДТП, в которых пострадали дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверки по факту двух ДТП, в результате которых пострадали трое несовершеннолетних детей в городе Реже Свердловской области. Один ребенок скончался в отделении реанимации районной больницы, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

13 мая произошли два ДТП. В первом происшествии водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Во втором ДТП, по предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух несовершеннолетних пешеходов, перебегавших проезжую часть дороги в неустановленном месте. "По данным фактам Режевская городская прокуратура организовала проведение проверки профилактики правонарушений в образовательных учреждениях города. <…> По факту ДТП органами полиции выясняются обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, проводятся административные расследования, ход которых взят органами прокуратуры на контроль", - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что несовершеннолетние получили серьезные травмы, выездной бригадой скорой помощи они доставлены в приемное отделение. "Вечером того же дня одна из девочек скончалась в отделении реанимации районной больницы", - отметили в пресс-службе.