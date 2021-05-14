Экс-губернатор Омской области стал генеральным директором "Газпром межрегионгаз Север"

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Сенатор от законодательного органа власти Омской области, бывший губернатор Омской области Виктор Назаров избран генеральным директором предприятия "Газпром межрегионгаз Север", сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Решением совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Север" генеральным директором предприятия избран Виктор Назаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Назаров работает в газовой отрасли с 2003 года. Он возглавлял ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" до 2012 года. С мая 2012-го до октябрь 2017-го - губернатор Омской области. С марта 2018 года - сенатор от законодательного органа власти Омской области.

ООО "Газпром межрегионгаз Север" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество ПАО "Газпром") и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На сегодняшний день потребителями природного газа являются более 343 тысяч абонентов и свыше 4 800 юридических лиц.

В состав Общества входит три филиала: в Тюменской области, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в Ямало-Ненецком автономном округе.