Над Тюменью несколько дней держится смог

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Смог из-за действующих в регионе пожаров держится уже несколько дней над Тюменью, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Над Тюменью присутствует незначительная дымка", - сказали там, добавив, что смог держится уже несколько дней, наиболее выражен в ночное и утреннее время.

По информации оперативного штаба Тюменской области, общая площадь пожаров в регионе превышает 50 тыс. га. Самые крупные пожары действуют в Юргинском и Ярковском районах.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.