В Курганской области потушили все лесные и ландшафтные пожары

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Все действующие в Курганской области лесные и ландшафтные пожары потушены. Причиненный огнем лесам области ущерб составил более 150 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"По оперативным данным на 10:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) 14 мая в Курганской области потушены все лесные и ландшафтные пожары. <...> В Курганской области на сегодняшний день в лесах произошло 171 возгорание - это больше, чем в 2020 году, когда на эту дату было 119 лесных пожаров. Огнем пройдено 15 га леса", - говорится в сообщении. Причиненный пожарами лесам области ущерб на сегодня составляет более 150 млн рублей - он будет выставлен виновникам возникновения пожаров, добавили в прес-службе.

При этом отмечается, что из-за жаркой, сухой и ветреной погоды сохраняется высокий класс пожарной опасности.

23 апреля в Курганской области введен особый противопожарный режим - запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, а также посещение лесов. В майские праздники власти объявили о введении вознаграждения в размере 10 тыс. рублей за информацию о поджигателях лесов.