Подросток в Тюмени отправил школьникам видео с предупреждением о якобы готовящемся теракте

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Молодой человек отправил двум школьникам видео со стрельбой и предупредил о якобы готовящемся теракте. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась, в отношении подростка возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"По данным следствия, молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о якобы иных действиях, создающих опасность гибели людей. Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области с УМВД России по Тюменской области незамедлительно отреагировали на данное сообщение. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В отношении 17-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры").

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проведен обыск по месту жительства подозреваемого, а также изъята компьютерная техника, мобильные средства связи, с помощью которых он выходил в социальные сети. "Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено", - говорится в сообщении.

В рамках следствия будут допрошены свидетели, установлены все обстоятельства совершенного преступления, тщательным образом изучен круг общения подозреваемого, его образ жизни.