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Открытое горение в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали

Площадь пожара составила 500 кв. м, пострадавших нет
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:49 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило около 11:00 мск. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке многоквартирного дома номер 19 по улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Огонь распространился в одну из квартир на верхнем этаже. Площадь составила 500 кв. м. Произведена эвакуация жителей дома, погибших и пострадавших нет. Спасены шесть человек, в том числе два инвалида. По факту пожара региональная прокуратура проводит проверку.

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