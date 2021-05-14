В Екатеринбурге планируют приобрести несколько работ Никаса Сафронова после его выставки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Художник Никас Сафронов представил более 150 работ на открывшейся в Екатеринбурге выставке "О чем молчат картины" в международном зале искусств "Главный проспект". После завершения выставки в галерее намерены приобрести для города несколько наиболее понравившихся посетителям произведений, сообщил на церемонии открытия выставки основатель галереи Олег Гусев.

"Названия тех работ, которые вам понравятся, записывайте и отправляйте в своеобразный ящик с пометкой. По окончании голосования мы будем рассматривать возможность приобретения этих работ в пользу нашего города. Так что все участвуйте в этой акции", - обратился Гусев к посетителям выставки.

Художник присутствовал на церемонии открытия, он продемонстрировал работы, созданные им с 1970-х годов. Они выполнены в различных техниках и жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжеты сюрреалистических композиций. Сафронов отметил, что Екатеринбург - "искушенный" город, поэтому его нужно покорять разными формами искусства.

Выставка продлится два месяца. "Я не сомневаюсь, что уральцы высоко оценят работы, которые здесь сегодня представлены", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии открытия выставки.

Никас Сафронов - художник, академик Российской академии художеств. 11 мая 2021 года ему было присвоено звание народного художника России. Его творческая деятельность началась в 1973 году. Сафронов является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок, основная часть картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы.