Федор Конюхов открыл выставку своих картин о путешествиях в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Федор Конюхов открыл выставку своих художественных работ "Путешествие длинною в жизнь" в Музее изобразительных искусств в Екатеринбурге, представив жителям Урала более 40 работ, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня Федор Филиппович раскрывается перед нами не только как отважный русский путешественник, исследователь, но и как человек искусства. <...> И я уверен, что работы Федора Филипповича заставят задуматься, как минимум. И обязательно вдохновлять на хорошие дела", - сказал на открытии выставки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На выставке представлены живопись и графика Конюхова с пейзажами из разных уголков планеты, в том числе его ранние камерные работы конца 1970-х годов. При этом они дополнены комментариями путешественника. Конюхов лично провел экскурсию для главы региона.

"Сейчас задержка, пандемия, <...> полтора года я уже не путешествую - я картин 20 написал", - поделился с журналистами путешественник.

Федор Конюхов - российский путешественник и исследователь, совершивший пять одиночных кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира. С 1992 года по 1997 год Конюхов покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Винсон, пики Косцюшко и Мак-Кинли.