Доход самого богатого депутата думы Сургута сократился на 30 млн рублей в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Самый богатый депутат Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), бизнесмен Евгений Барсов, представляющий партию ЛДПР, указал в декларации о доходах 10 спортивных самолетов и 23 квартиры. Также он заработал в 2020 году 42,3 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте городской думы в пятницу.

В 2019 году он указывал в декларации 10 самолетов и 26 квартир, а также заработок в 72,3 млн рублей, что почти в два раза больше доходов за 2020 год. В 2018 году - 10 самолетов и 29 квартир, заработок в 33,5 млн рублей и ряд земельных участков.

Как сообщал ТАСС, в январе 2021 года Барсов участвовал в первом из двух конкурсов на пост главы Сургута, его документы отклонила конкурсная комиссия. Депутат с таким решением не согласился и пытался его оспорить через суд, но проиграл его.

Сургут является крупнейшим городом ХМАО. В нем проживает около 380 тыс. человек.

В настоящее время Барсов возглавляет федерацию самолетного спорта Югры. Он более 25 лет занимал пост главы строительной компании "Сургутстройтрест". Как пишут местные СМИ, в 2018 году он продал данный бизнес.