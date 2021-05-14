Челябинской области выделят 2,3 млрд рублей для улучшения качества воздуха

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей Челябинской области для улучшения качества воздуха в регионе. Объем вредных выбросов должен снизиться на 31,5% к 2024 году, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"На меры по улучшению качества воздуха в Челябинской области в 2021 году правительством России будет выделено 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер одобрила новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска. "По ее словам, региону предстоит к 2024 году снизить совокупный объем выбросов, в Челябинске - на 31,5%, в Магнитогорске - на 22,9%", - сообщает пресс-служба.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что со всеми промышленными предприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов, за ходом исполнения мероприятий ведется ежемесячный мониторинг. Помимо этого, в регионе заканчиваются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске, на очереди - свалка в Магнитогорске.