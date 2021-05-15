Фестиваль "Яркий мир" пройдет в преддверии Дня защиты детей под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Яркий мир" пройдет в арамильском "Парке сказов" в Свердловской области 30 мая в преддверии Дня защиты детей. В организации развлечений для детей примут участие артисты екатеринбургской цирковой студии "Арлекино", ожидается около 2 тыс. гостей, сообщил ТАСС пресс-секретарь парка Влад Бородин.

"Маленьких гостей парка будут развлекать на более чем 20 сказочных объектах парка. На сцене пройдут тематические конкурсы и развлечения, а главными гостями станут клоуны, гимнасты, эквилибристы, дрессированные собаки. В качестве гостей фестиваля будут привлечены артисты цирка "Арлекино", - сказал Бородин. Собеседник агентства отметил, что фестиваль "Яркий мир" организован ко Дню защиты детей, он пройдет 30 мая.

Ожидается, что участие в фестивале примут около 2 тыс. человек. Бородин добавил, что при этом каждый пассажир пригородных поездов Свердловской пригородной компании сможет бесплатно доехать до парка на автобусе от станции "Арамиль". "На платформе каждого гостя фестиваля встретит сопровождающий с табличкой "Парк сказов" и проведет до автобуса", - сказал он.

Организаторы обещают обеспечить необходимые меры безопасности в связи с пандемией коронавируса - термометрию и контроль наличия масок у посетителей на входе, наличие дезинфицирующих средства на территории парка, а также мониторинг заполняемости площадок.

"Парк сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Он создавался для сохранения культуры Урала, возрождения его традиций и ознакомления жителей и гостей региона с туристскими брендами Свердловской области. Парк находится в 30 км от Екатеринбурга в городе Арамиль.

Детская цирковая студия "Арлекино" создана в 1996 году на базе Екатеринбургского государственного цирка имени В.И. Филатова. "Арлекино" - лауреат всероссийских и международных конкурсов в Москве, Тунисе, Праге, Берлине, Париже, Стокгольме, Хельсинки.