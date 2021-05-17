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Базу отдыха "Сосновый бор" эвакуируют в Тюменской области из-за пожаров

Для приема туристов подготовили Вензилинскую школу в поселке Боровский

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудников минерального источника "Сосновый бор" эвакуируют в Тюменской области, также решается вопрос об эвакуации животных зоопарка, об этом ТАСС сообщили на базе отдыха.

"Да, производится эвакуация. Тут сейчас ноль проживающих, отдыхающих, только персонал", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сейчас решается вопрос, как будут эвакуировать животных из зоопарка, расположенного на территории базы.

Уточняется, что для приема эвакуированных подготовили Вензилинскую школу в поселке Боровский. На данный момент неизвестно, когда база вернется к обычному режиму работы.

 

Теги
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