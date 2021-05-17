В Югре число классов на дистанционке из-за ковида и ОРВИ снизилось в семь раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая. /ТАСС/. Ученики трех классов в трех школах Ханты-Мансийского автономного округа остаются на дистанционном обучении из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией после длинных майских праздников. Также временно приостановлена работа трех групп в дошкольных учреждениях региона, сообщила в понедельник пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Югре.

По ее данным, на неделе с 26 апреля по 2 мая на дистанционное образование из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией были переведены ученики 22 классов в 16 школах Югры, также временно приостановлена работа 19 групп в 13 детсадах, одно дошкольное учреждение было полностью закрыто.

"Приостановлен учебный и воспитательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в трех группах трех дошкольных организаций в Нефтеюганске, Нижневартовске, в трех классах трех образовательных организациях в Нижневартовске, Нефтеюганском районе", - сказано в сообщении.

Как сообщал ТАСС, ранее российские регионы ввели каникулы в школах между майскими праздниками. В Югре школьники с первого по восьмой классы в этот период отдыхали, а для учеников с девятого по одиннадцатый классы проходила подготовка к экзаменам.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев в сутки. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 17 мая зарегистрировано 56 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 43 за последние сутки. Умерли 795 человек, 55 558 пациентов выздоровели.