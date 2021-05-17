"Уральские авиалинии" открывают прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск со 2 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск со 2 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.

"2 июня авиакомпания "Уральские авиалинии" приступает к выполнению регулярного еженедельного рейса по маршруту Екатеринбург - Минск - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться по средам. Время в пути составит чуть более трех часов.

В начале февраля в компании сообщали о начале полетов из Екатеринбурга в Минск с 11 февраля. Позднее открытие рейсов было перенесено на март. Однако позднее компания отменила решение о запуске рейсов из Екатеринбурга в Минск из-за отсутствия спроса. Ранее перевозчик не выполнял полеты по данному направлению.

"Уральские авиалинии" обслуживают более 200 маршрутов. Компания эксплуатирует 50 самолетов на условиях операционного лизинга.