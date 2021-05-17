Тюменского подростка, разославшего видео о якобы готовящемся теракте, арестовали

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Суд в Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для подростка, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами СК РФ по области предъявлено обвинение 17-летнему жителю Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры"). В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что молодой человек отправил двум школьникам в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о якобы иных действиях, создающих опасность гибели людей. Сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области совместно с региональным УМВД России незамедлительно отреагировали на данное сообщение. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. В отношении 17-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело.