Крупнейший вуз Урала сохранит стоимость обучения на уровне 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет (УрФУ) сохранит стоимость обучения в 2021-2022 учебном году на уровне 2019 года. Об этом сообщила заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Стоимость обучения на первом курсе по всем направлениям и специальностям <…> сохраняется на уровне 2019 года", - сказала Авраменко, добавив, что в вузе существует гибкая система скидок.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучается более 4 300 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.