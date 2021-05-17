Власти Свердловской области примут акты для запуска комплексного развития территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Нормативно-правовые акты для запуска процедуры комплексного развития территорий (КРТ) в Свердловской области планируется принять в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщил региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Свердловская область одной из первых в стране приняла региональный закон о комплексном развитии территорий. Для полноценной работы этого инструмента власти должны принять девять обязательных нормативно-правовых актов.

"На сегодняшний день закон о КРТ на территории Свердловской области имеет тенденцию к внедрению. На уровне правительства принято решение о создании рабочей группы, которая уже оперативно работает в течение двух месяцев. По дорожной карте, которая утверждена в Свердловской области, и которая соответствует РФ, мы должны до конца третьего квартала сформировать все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят запустить процедуру КРТ в Свердловской области", - сказал Волков.

Он отметил, что в первую очередь данная процедура будет касаться Екатеринбурга, однако после сентября в процесс будут включаться и муниципалитеты.

"После сентября можно будет говорить о старте работы с муниципалитетами по формированию земельных участков, на которых будет осуществляться КРТ и далее пойдет процесс по согласованию с гражданами, они будут участвовать в вопросе", - отметил Волков.

О КРТ в Свердловской области

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Нормативно-правовые акты, которые должны принять свердловские власти в третьем квартале 2021 года, регламентируют критерии многоквартирных домов, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется КРТ жилой застройки, предельный срок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов по вопросу включения многоквартирного дома в решение о КРТ жилой застройки, начальная цена торгов на право заключения договора о КРТ.

Среди других шести обязательных нормативно правовых актов: порядок согласования проекта решения о КРТ с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, порядок реализации решения о КРТ, порядок определения границ территорий, подлежащих КРТ, порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, порядок заключения договоров о КРТ, заключаемых с правообладателями, порядок передачи владельцем специального счета права на специальный счет субъекту РФ или муниципальному образованию после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме.