Оператор связи "Мотив" на Урале не уведомлен об аресте имущества и гендиректора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. ООО "Екатеринбург-2000" (уральский оператор связи "Мотив") не получало уведомлений об аресте имущества организации и ее генерального директора Алексея Артемасова, сообщили в пресс-службе "Мотива" в ответ на запрос ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал, что Ленинский районный суд Екатеринбурга наложил арест на имущество ООО "Екатеринбург-2000" и ее генерального директора Алексея Артемасова. В отношении главы компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. По его словам, арест наложен на семь объектов недвижимости и два земельных участка.

"ООО "Ектатеринбург-2000" не осведомлено о каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества как организации, так и генерального директора. Общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях, правовую позицию по данным вопросам не выражало. В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам", - говорится в ответе на запрос.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что заседание по делу проводилось в закрытом режиме, сроки следствия по делу продлены до 17 июля.

Компания "Мотив" - один из крупнейших региональных операторов мобильной связи, основанный в 1996 году. Зона покрытия сети распространяется на Курганскую и Свердловскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа.