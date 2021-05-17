В Курганской области ребенок провалился в канализационный люк

ТАСС, 17 мая. Следственный комитет инициировал проверку по факту падения ребенка в открытый канализационный люк в Шадринске Курганской области. Правоохранительные органы дадут оценку действиям или бездействию ответственных за содержание и эксплуатацию канализационного колодца лиц, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Выявлена информация о том, что в минувшие выходные в городе Шадринске мальчик провалился в открытый люк, расположенный около водоразборной колонки по ул. Володарского. По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет проверена информация, изложенная в публикации, а также дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию канализационного колодца", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что несовершеннолетний ребенок провалился в канализационный люк. В соцсетях мать мальчика опубликовала видео, на котором продемонстрировала люк, куда упал ребенок. Люк был прикрыт строительным материалом по типу ДСП.

Отмечается, что по итогам установления обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение. "Сожалеем о случившемся. Люк был похищен ночью 14 мая. В настоящее время люк огорожен, в течение следующей недели люк будет восстановлен", - сообщили в администрации города в ответ на пост жительницы в соцсетях.