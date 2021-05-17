В Тюменской области перекроют все въезды в леса из-за пожаров

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области поставил задачу перекрыть все дороги, ведущие в леса, из-за сложной пожарной обстановки в регионе, сообщила пресс-служба главы региона.

"В регионе по-прежнему сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Идет активное патрулирование, но некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности - постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Поэтому необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы", - поставил задачу Александр Моор.

По словам директора областного департамента лесного комплекса Леонида Остроумова, основные очаги пожаров сосредоточены в Ярковском и Вагайском районах, а также на границе Юргинского района. Туда стянуты значительные силы, для тушения используются вертолеты. "Для локализации пожаров потребуется два-три дня", - сказал он.