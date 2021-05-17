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Одиннадцать школ эвакуировали в Тюменской области после сообщений о минировании

В настоящее время произведена проверка, взрывных и опасных устройств не обнаружено

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Одиннадцать школ и два учреждения дополнительного образования эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании в Ишиме, сообщил департамент образования и науки Тюменской области.

"В Ишиме 17 мая из 11 школ и двух учреждений дополнительного образования из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту учреждений, эвакуировано 6 037 детей, 409 учителей и 183 сотрудника", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в настоящее время произведена проверка, взрывных и опасных устройств не обнаружено.

В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области подтвердили, что все образовательные учреждения Ишима, в которых, согласно анонимным сообщениям, были заложены взрывные устройства, обследованы кинологами со служебными собаками, обученными поиску взрывчатых веществ. Опасных предметов не обнаружено.

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