Пункт вакцинации от ковида открылся в МФЦ в Кургане

ТАСС, 17 мая. Власти открыли пункт вакцинации от коронавируса в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Кургане. Горожане могут привиться здесь без предварительной записи, сообщили в пресс-службе губернатора области.

"В Многофункциональном центре Кургана по ул. Куйбышева, 144, ст. 41 открыли пункт вакцинации от COVID-19. <…> У желающих сделать прививку они предварительно проверяют состояние здоровья", - говорится в сообщении.

Также аналогичные пункты уже работают в торговых центрах "Гиперсити" и "Стрекоза". Отмечается, что поставить вакцину как в МФЦ, так и в ТЦ можно без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

"На пунктах вакцинации созданы те же условия, что и в поликлиниках. Работают квалифицированные бригады, есть необходимое холодильное оборудование, чтобы обеспечить температурный режим хранения вакцины. Средняя пропускная способность таких пунктов - 70-80 человек в день. Если поток желающих вакцинироваться увеличится, есть возможность очень быстро доставить вакцину из поликлиник", - рассказала и. о. директора департамента здравоохранения Елена Островских.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 20 тыс. 958 случаев коронавируса.