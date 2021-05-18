Югра направит на устранение последствий пандемии в 2021 году более 1,1 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Расходы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), связанные с пандемией коронавируса, в 2021 году составят более 1,1 млрд рублей. Они пойдут на поддержку медицинских организаций, приобретение лекарств для лечения пациентов в амбулаторных условиях, выплаты врачам и работникам больниц, сообщила ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

"Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, на 2021 год запланированы в объеме 1 млрд 117,5 млн рублей. Из них 325,3 млн рублей - это средства федерального бюджета", - сказала собеседница агентства.

По словам Дюдиной, средства преимущественно будут направлены на выплаты врачам и работникам, оказывающим помощь жителям с коронавирусной инфекцией, а также на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарств для лечения пациентов в амбулаторных условиях.

Доходы бюджета ХМАО в 2021 году составят 226,2 млрд рублей, расходы - 275,9 млрд рублей, дефицит бюджета - 49,7 млрд рублей.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев в сутки. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 17 мая зарегистрировано 56 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 43 - за последние сутки. Умерли 795 человек, 55 558 пациентов выздоровели.