Около 30 человек эвакуировали из поселка в Тюменской области из-за природных пожаров

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Природные пожары стали причиной эвакуации 27 человек из 13 домов в населенном пункте Богандинский в Тюменском районе, сообщила ТАСС глава района Светлана Иванова.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году самые масштабные пожары за последние 10 лет. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

"Одну улицу поселка Богандинский, на которой 13 домов и 27 человек, эвакуировали. Улица находится у леса", - сказала она.

Иванова добавила, что пожара там нет. "Полагаем, что мы там отбили, но решили не рисковать", - уточнила она.

В настоящее время в Тюменском районе действует природный пожар на площади 1 122 га.