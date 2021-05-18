Число субъектов МСП в Свердловской области выросло до 197 тыс. с начала 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области отмечают восстановление деловой активности в регионе с начала 2021 года. За этот период в области увеличилось на 2%, до 197 тысяч, число малых и средних предприятий (МСП), сообщила региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Деловая активность восстанавливается. Если говорить о цифрах, на 1 января 2021 года у нас в регионе было зарегистрировано 193,3 тыс. субъектов МСП, из которых более 88 тыс.- юридические лица, индивидуальных предпринимателей 105 тысяч. А на текущую отчетную дату 10 мая 2021 года зарегистрировано 197 тыс. субъектов МСП. Таким образом, с начала года прирост составил более 3,6 новых предпринимателей", - сказала Казакова. Она отметила, что особую категорию составляют самозанятые граждане, за первые четыре месяца прирост в этой категории составил 17,1 тыс., всего зарегистрировано 64,5 тыс. самозанятых.

Пресс-конференция была посвящена проведению Уральской бизнес-недели - 2021, которая традиционно приурочена ко Дню российского предпринимательства. По словам министра, мероприятия недели охватят всю область, они пройдут в смешанном формате.

"Неделя - это условное обозначение данного события, потому что мероприятия уже начались, а закончатся 1 июня, наверное, когда-то мы придем к месячнику предпринимателя", - добавила уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх. Она уточнила, что, помимо семинаров, аппарат бизнес-омбудсмена проведет ряд встреч с властями и представителями прокуратуры в муниципалитетах региона.

По словам директора свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, одним из ключевых из 40 мероприятий Уральской бизнес-недели станет онлайн-форум "Svoya колея" с участием космонавта, рок-музыканта, сценариста и бизнес-тренеров с мировым именем, запланированы вебинары, экскурсии, лекции, мастер-классы.

"Еще одно из самых ярких мероприятий будет наш совместный проект с областным союзом промышленников и предпринимателей - вручение наград лучшим в этом году предпринимателям в нескольких номинациях. В этом году перед экспертами стояла непростая задача, очень много отличившихся предприятий, в том числе в дополнительно введенной номинации за особые победы в борьбе с пандемией", - добавил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.