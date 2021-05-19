Первый замглавы МЧС прибыл в Тюменскую область для координации тушения природных пожаров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян прилетел в Тюменскую область, чтобы контролировать тушение природных пожаров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Первый заместитель чрезвычайного ведомства Александр Чуприян прибыл в Тюменскую область для координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и контроля за принимаемыми мерами по тушению природных пожаров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что также наращиваются силы и средства за счет прибывающих аэромобильных группировок МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В Тюменской области в настоящее время действуют 64 очага пожара, за сутки было потушено 138 очагов. Пожарные для тушения труднодоступных лесных возгораний задействовали самолет Ил-76 МЧС России, с него было сброшено более 210 тонн воды. Защиту населенных пунктов от огня осуществляет вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, с него было сброшено 120 тонн воды.

Ситуация находится на особом контроле МЧС России.