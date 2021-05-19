Таможенники изъяли контрафактную посуду на сумму 8,2 млн рублей в Челябинской области

ТАСС, 19 мая. Таможенники изъяли вблизи российско-казахстанского участка границы в Троицком районе Челябинской области 670 единиц контрафактной посуды на сумму 8,2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой уральского таможенного управления.

По данным пресс-службы, наборы посуды и столовые принадлежности с незаконно нанесенными эмблемами товарного знака Zepter предназначались для реализации на территории региона. Фальсифицированный груз прибыл из Казахстана, но установить страну происхождения товара не удалось.

"Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.