Порядка 30% населения ЯНАО вакцинировались от коронавируса

ТАСС, 19 мая. Порядка 30% от общего числа жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), подлежащего вакцинации от коронавируса, сделали прививку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В регионе привито 30% населения, подлежащего вакцинации (в среднем по России около 20%)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего на сегодняшний день на Ямале вакцинацию прошли более 74 тыс. человек, более 56 тыс. из них получили второй компонент. Учитывая спрос, в регионе организовано 74 пункта вакцинации.

"Вакцинация от коронавируса дает ряд преимуществ. Пока это единственный способ не заболеть и путешествовать без риска для здоровья. Чем быстрее ямальцы привьются, тем быстрее выработается коллективный иммунитет, и мы победим болезнь", - приводит пресс-служба слова директора регионального департамента здравоохранения Сергея Новикова.

За все время пандемии на Ямале зафиксировано 38 867 случаев заболевания коронавирусом. При этом 37 762 человека выздоровели, 417 умерли. В ЯНАО продолжает действовать обязательный масочный режим. Режим самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.