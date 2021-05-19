Количество ДТП с участием детей в Екатеринбурге выросло более чем на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Количество ДТП с участием детей в Екатеринбурге по итогам четырех месяцев 2021 года выросло на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанный период в городе произошла 41 такая авария, сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"К сожалению, статистика не очень хорошая - за 4 месяца 2021 года отмечается рост количества ДТП с участием детей. <…> За 4 месяца года произошло 41 ДТП с участием детей, рост по сравнению с прошлым годом составил 51,9%", - сказал он.

Буйдалин отметил, что всего в таких авариях пострадало 47 детей. При этом 60% из пострадавших при ДТП детей - пешеходы. По мнению Буйдалина, такой рост количество ДТП с участием детей может быть обусловлен тем, что в 2020 году ребята меньше времени проводили на улице из-за ограничений по коронавирусу. "С учетом того, что весной прошлого года и в начале лета были жесткие ограничительные меры из-за пандемии, детей во дворах, на дорогах и улицах было значительно меньше", - сказал он.

Начальник екатеринбургского отдела ГИБДД УМВД России отметил, что в этом году уже было зафиксировано четыре ДТП с участием детей на самокатах. По мнению начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Константина Шевченко, на сегодняшний день вопрос безопасности при передвижении на самокатах, велосипедах и скейтбордах по городу никак не регламентирован. "Эти вопросы становятся все актуальнее, ведь все больше детей пользуются ими", - сказал Шевченко.

Начальник городского департамента образования отметил, что для снижения количество аварий с участием детей необходимо проводить с ними регулярную профилактическую работу. Кроме того, отметил Константин Шевченко, власти Екатеринбурга совместно с ГИБДД планируют провести общегородское родительское собрание, посвященное безопасному поведению детей на дороге.

"Мы обязательно организуем проведение общегородского родительского собрания, на котором пойдет речь о безопасности дорожного движения, о безопасном поведении детей. Я думаю, что мы в последнюю неделю учебного года это мероприятие проведем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о мероприятиях, которые пройдут в городе в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения.