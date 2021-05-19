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При возгорании емкости на Самотлорском месторождении в Югре пострадали четыре человека

Их госпитализировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате возгорания одной из емкостей на Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Четыре человека пострадали при возгорании на Самотлорском месторождении. Прокуратура организовала проверку", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на месторождении загорелась одна из емкостей. Пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе регионального управления СК также сообщили, что проводят проверку.

В свою очередь в компании "Самотлорнефтегаз" пояснили ТАСС, что четыре работника компании и подрядной организации получили ожоги легкой и средней степени при проведении плановых регламентных работ по диагностике сепаратора на Самотлорском месторождении. "Угроза окружающей среде отсутствует. Объекты нефтегазодобычи работают в штатном режиме. Для выяснения причин произошедшего на предприятии создана комиссия", - добавили в компании.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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