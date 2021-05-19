Две станции екатеринбургского метрополитена перекрыли из-за бесхозных вещей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Станции екатеринбургского метрополитена "Геологическая" и "Ботаническая" перекрыли из-за обнаружения бесхозных предметов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сразу на двух станциях метрополитена Екатеринбурга, "Ботанической" и "Геологической", с разницей в восемь минут сотрудники полиции обнаружили бесхозные предметы. В первом случае обнаружена сумка, во втором - рюкзак. Чтобы не подвергать возможному риску пассажиров и работников подземки, представители МВД создали зоны безопасности и попросили выйти на свежий воздух всех, кто находился внутри. На станции "Ботаническая" сыщики установили забывчивого гражданина, в его сумке, которую он в спешке забыл, были личные вещи", - рассказал Горелых.

Во втором случае в рюкзаке ничего криминального обнаружено не было, добавил он. "Органы внутренних дел привлекали кинолога со служебно-разыскной собакой и специалистов "Уралвымпел". На место происшествия выдвигались все ведомства, в том числе МЧС", - добавил он

В 19:05 (17:05 мск) полицейские впустили пассажиров обратно, поезда пошли в штатном режиме.