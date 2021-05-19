В УрФО за сутки ликвидировали 56 природных пожаров на площади более 4 тыс. га

ТЮМЕНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Природные пожары на общей площади более 4 тыс. га ликвидировали в Уральском федеральном округе (УрФО) за сутки, продолжают действовать 28 очагов, сообщается в среду на сайте полномочного представителя президента в УрФО.

"На территории Уральского федерального округа за сутки действовало 84 очага природных пожаров на общей площади 26 294,87 га. Ликвидировано 56 природных пожаров на общей площади 4 342,63 га. Продолжает действовать 28 очагов на общей площади 21 952,24 га", - говорится в сообщении.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо постоянное, отлаженное взаимодействие всех структур, включая МЧС, в основе которого должен быть четкий актуализированный план, учитывающий любые возможные ситуации.