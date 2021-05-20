Площадь природных пожаров в Свердловской области в апреле - мае увеличилась в 14 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Свердловской области в первый месяц с начала пожароопасного периода увеличилась в 14 раз - до 21 тыс. га - в 2021 году по сравнению с 1,5 тыс. га в аналогичном периоде прошлого года. На ситуацию повлияли аномальная жара, отсутствие осадков и сильный ветер, сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

"За прошедший месяц было зарегистрировано 436 природных пожаров на общей площади более 21 тыс. га, если говорить в сравнении с прошлым годом, то за прошлый год таких пожаров было 141 на площади 1,5 тыс. га. Основные факторы распространения лесных пожаров, распространения огня в лесах и на ландшафте - это аномально высокая [температура воздуха], погода, сильный шквалистый ветер, и, безусловно, отсутствие осадков. Если говорить о причинах, основное - это рукотворные пожары, неосторожное обращение с огнем, использование огня в непредусмотренных местах", - сказал он, уточнив, что в этом году пожароопасный период начался в регионе 14 апреля.

Сейчас, по данным Кузнецова, на территории области действуют 17 лесных пожаров общей площадью более 1,4 га, 15 из них локализованы. При этом такая погода, по прогнозам, сохранится до конца месяца, добавил он.

"На сегодня 50 сотрудников уральской авиабазы тоже работают в соседнем регионе - в Тюменской области помогают тушить лесные пожары. 21 мая мы их планируем к возвращению в родной регион, так как ситуация у нас тоже начинает беспокоить", - рассказал он, призвав жителей региона к ответственности и осторожному обращению с огнем.

По данным Кузнецова, практически 80% пожаров в Свердловской области произошли по вине человека, ущерб от них составил более 118 млн рублей. Для предотвращения пожаров создано 185 патрульных групп, уже возбуждено более 120 административных дел, принято 85 решений на привлечение к административной ответственности в виде штрафов, их общая сумма составляет более 85 тыс. рублей.

"На сегодняшний день ни одного пожара, который угрожает населенным пунктам, нет. Ни один пожар за этот период на границы населенного пункта не перешел", - подчеркнул Кузнецов.