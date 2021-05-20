Библиотека Екатеринбурга выдвинула двух номинантов на премию имени Астрид Линдгрен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Библиотека имени В. П. Крапивина в Екатеринбурге выдвинула на премию памяти Астрид Линдгрен двух номинантов от России - писательницу Светлану Лаврову и иллюстратора Евгению Стерлигову. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель директора по библиотечным технологиям библиотеки, член отборочной комиссии Ольга Потапова.

Ранее ТАСС сообщил, что библиотека стала первой из региональных, получивших право выдвинуть номинанта от России на премию памяти Астрид Линдгрен, лауреатов которой объявят в 2022 году.

"Мы долго решали, у нас были претенденты - и российские писатели, и наши местные. Мы все-таки решили продвинуть свою уральскую детскую литературу, выбрали Светлану Лаврову как писателя детского, а иллюстратора - Евгению Ивановну Стерлигову. Евгения Ивановна практически личный иллюстратор всех книг Крапивина, и для многих поколений детей и подростков его книги во многом ассоциируются с ее иллюстрациями, кроме того, она еще иллюстрировала много сказок, фантастики. Светлана Лаврова - общепризнанный детский писатель российского уровня, написала порядка 80 книг - сказок, детективов, научно-популярных книг для детей на разные темы - русский язык, орфография, история, палеонтология", - рассказала Потапова.

Она уточнила, что для выбора номинантов была создана комиссия с привлечением литературоведов, критиков, педагогов, а также проводился опрос среди читателей. По ее данным, среди претендентов также рассматривались, в частности, московские писатели Станислав Востоков, Мария Ботева и Анастасия Строкина.

Премия была учреждена шведским правительством в 2002 году, чтобы содействовать развитию детской и юношеской литературы. Это было сделано в знак признания заслуг Линдгрен, чьи книги "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Пеппи Длинныйчулок" были переведены более чем на 90 языков. На премию могут быть номинированы писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы.

Также номинировать кандидата на премию от России в 2022 году смогут библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Российская государственная детская библиотека, Международный совет по детской и юношеской литературе, Международный совет по детской и юношеской литературе, а также Московский союз художников и кафедра русской литературы Университета имени А. И. Герцена.

О номинантах

Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 100 книг Владислава Крапивина, а также создавала иллюстрации к произведениям Сергея Другаля, Самуила Маршака, Анн и Серж Голон, Виталия Бугрова, Натальи Соломко, Сергея Лукьяненко, Клиффорда Саймака, Рэя Брэдбери, Кира Булычева и других. В качестве художника-постановщика принимала участие в создании мультипликационных фильмов "Все дело в шляпе", "Лето в Муми-доле", "В Муми-дол приходит осень". В 2011 году была награждена серебряной медалью Российской академии художеств, является заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Светлана Лаврова, помимо того, что является детским писателем, также известный в Екатеринбурге врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. В 2021 году она была удостоена почетного звания "Заслуженный работник науки и образования". В 2007 году Лаврова стала обладателем премии "За самое смешное произведение" Национальной детской литературной премии "Заветная мечта", в 2013 году получила литературную премию "Книгуру", в 2014 году - "Книгу года" в номинации "Вместе с книгой мы растем" за детскую фантастическую повесть "Куда скачет петушиная лошадь?".