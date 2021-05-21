В Челябинской области оштрафовали пилота частного самолета за незаконные полеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Пилот частного самолета оштрафован на 80 тыс. рублей за незаконные полеты над Магнитогорском (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"Карталинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Установлено, что в нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации в марте 2021 года частный пилот на легком воздушном судне малой авиации "ТВС-01" в целях аэрофото- и видеосъемки неоднократно совершал вылеты с посадочной площадки, расположенной в границах указанного населенного пункта, при отсутствии разрешения органа местного самоуправления - администрации города Магнитогорска", - говорится в сообщении.

В нем отмечается что, пилот воздушного судна привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей. Сведения о начале эксплуатации указанной площадки в Уральское МТУ Росавиации им не направлялись.

"Транспортной прокуратурой в отношении пилота воздушного судна возбуждено четыре дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства")", - добавили в ведомстве.