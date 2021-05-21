ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Свердловская прокуратура отменила платный вход в Ботанический сад Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

В конце апреля Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге сообщил, что вводит плату за вход. Планировалось, что разовая стоимость посещения сада составит 150 рублей.

"Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга провела проверку соблюдения федерального законодательства ФГБУ "Ботанический сад" УрО РАН в части взимания платы за посещение. Приказом директора Ботанического сада утвержден перечень платных услуг, согласно которому размер платы за посещение особо охраняемой природной территории составляет 150 рублей <…> По результатам рассмотрения протеста директором Ботанического сада внесены изменения в ранее изданный приказ в части платы за посещение. В настоящее время, до согласования с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, вход в Ботанический сад является бесплатным", - говорится в сообщении.

Ботанический сад УрО РАН - головное научно-исследовательское учреждение Урала и смежных регионов Западной Сибири и Предуралья, обеспечивающее разработку методов и фундаментальное изучение ресурсов природной флоры.