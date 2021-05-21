В Югре ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства ХМАО.

"В целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными, ландшафтными пожарами и принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций постановляю: ввести в Югре с 21 мая 2021 года <…> режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, на утро 21 мая в ХМАО действуют пять лесных пожаров площадью 133,2 га на территории Кондинского, Советского и Урайского лесничеств, из них локализовано три - на площади 125,2 га. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии сообщает, что сегодня в регионе прогнозируются I-III классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 32 лесных пожара общей площадью 485,97 га. Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля.