Власти Тюменской области сообщили, что животные не пострадали из-за лесных пожаров

ТЮМЕНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Подтвержденные факты гибели животных отсутствуют, сообщили ТАСС в госохотдепартаменте Тюменской области.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В Тюменской области с 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

"В настоящее время подтвержденные факты гибели объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов в лесных либо ландшафтных пожарах отсутствуют, пожарами нанесен ущерб среде обитания объектов животного мира. Увеличение случаев выхода объектов животного мира к людям вследствие пожаров не наблюдается", - рассказали там.

В департаменте добавили, что лесные, ландшафтные пожары, безусловно, оказывают прямое либо косвенное влияние на животный мир и среду его обитания, однако величины ущербов требуют уточнения.

По данным оперативного штаба региона, для тушения пожаров привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. Семнадцатого мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждений и жители деревень Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, всего более 1 300 человек, для родственников эвакуированных работает горячая линия. С начала года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади более 171 тыс. га и 1 078 ландшафтных пожаров на общей площади более 47 тыс. га.