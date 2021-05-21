Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Курганской области из-за истязания детей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Целинного района Курганской области по факту истязания своих двух детей 2013 и 2016 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении 23-летней жительницы села Целинное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Женщина подозревается в истязании двух своих малолетних детей (2013 и 2016 г. р.). По данным следствия, с января по апрель текущего года подозреваемая за непослушание регулярно причиняла несовершеннолетним сыну и дочери физические и психические страдания путем систематического избиения и нанесения побоев", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в правоохранительные органы о происходящем сообщили бдительные граждане. Сейчас дети из семьи изъяты, они находятся в детском учреждении.

"В рамках расследования уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой", - добавили в пресс-службе.