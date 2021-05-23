Жители пяти поселков в Кургане остались без водоснабжения

ТАСС, 23 мая. Водоснабжение пяти поселков в Кургане прервано из-за аварии на водопроводе, в зоне отключения также находятся 4 детсада и 4 школы. Ведутся ремонтные работы, сообщила ТАСС пресс-секретарь региональной компании "Водный союз" Надежда Куликова.

"Бригада работает в данный момент, причину выясняем. До конца дня планируем водоснабжение восстановить. Как только закончим ремонтные работы, дадим воду потребителям", - сказала она.

Информации по числу оставшихся без воды жителей пока нет.

На сайте компании уточняется, что водоснабжение отключено в поселках Керамзитный, Смолино, Ключи, Лесной и Придорожный, а также в садовом товариществе "Колосок". Отключения также коснулись микрорайонов Утяк, Глинки, Затобольный и Увал.