В жилом доме под Челябинском нашли тело малолетнего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета России в поселке Западный под Челябинском устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, тело которого было обнаружено с ожогами в одном из жилых домов. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Челябинской области.

"23 мая в квартире одного из домов поселка Западный Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего") УК РФ", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Устанавливаются причастные лица. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.