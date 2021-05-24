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Прокуратура проверит информацию СМИ о ветеране, который живет без воды в Тюменской области

В СМИ появилась информация о 94-летнем ветеране из деревни Кузьмина, где пять лет отключена единственная колонка

ТЮМЕНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию, размещенную в средствах массовой информации, о ветеране войны, живущем без воды в Тобольском районе Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о 94-летнем ветеране, живущем в деревне Кузьмина (Тобольский район), где уже пять лет отключена единственная колонка. По информации СМИ, зимой жители населенного пункта вынуждены топить снег, а летом воду привозят дачники.

"В средствах массовой информации появилась информация о том, что в деревне Кузьмина Тобольского района ветеран войны живет без воды. Тобольская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой в кратчайшие сроки примет необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении.

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