Прокуратура проверит информацию СМИ о ветеране, который живет без воды в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию, размещенную в средствах массовой информации, о ветеране войны, живущем без воды в Тобольском районе Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о 94-летнем ветеране, живущем в деревне Кузьмина (Тобольский район), где уже пять лет отключена единственная колонка. По информации СМИ, зимой жители населенного пункта вынуждены топить снег, а летом воду привозят дачники.

"В средствах массовой информации появилась информация о том, что в деревне Кузьмина Тобольского района ветеран войны живет без воды. Тобольская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой в кратчайшие сроки примет необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении.