В аэропорту Сургута запустили первую в Югре систему дистанционного сурдоперевода

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Сургута, крупнейшая воздушная гавань Ханты-Мансийского автономного округа, запустил первую в Югре и Тюменской области систему дистанционного сурдоперевода. Она позволяет инвалидам по слуху при помощи жестового языка узнать расписание рейсов, купить билеты, получить различную справочную информацию, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы аэропорта Сургута Анастасия Попушой.

"В аэропорту Сургута начала работать система дистанционного сурдоперевода. В режиме реального времени сурдоперводчики круглосуточно будут помогать инвалидам по слуху получать всю необходимую информацию, купить билеты, узнать расписание рейсов, о задержке в прилете и вылете самолетов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, чтобы получить информацию инвалиду по слуху, владеющим жестовым языком, необходимо подойти на стойку информации в здании аэропорта. "Это первая в ХМАО и Тюменской области подобная система сурдоперевода. Она реализована в рамках программы по доступной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья", - добавила Попушой.

В настоящее время 56% АО "Аэропорт Сургут" принадлежит группе "Ютэйр", 20% - "Аэропортам регионов", 19% - департаменту госимущества Югры, еще 5% - "Сургутнефтегазу". Аэропорт Сургута в 2020 году обслужил около 1,3 млн пассажиров, на 30,4% меньше, чем годом ранее.