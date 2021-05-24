На IT-форуме в Югре обсудят цифровую зрелость региональной власти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Делегация аналитического центра при правительстве России примет участие в XII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. При ее поддержке пройдет обсуждение контроля качества данных при создании информационных систем и цифровой зрелости региональных органов власти, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте информтехнологий и цифрового развития Югры.

"Делегация аналитического центра при правительстве России примет участие в работе XII Международного IТ-форума с участием стран БРИКС и ШОС. В рамках деловой программы IT-форума при их поддержке пройдут два круглых стола - "Контроль качества данных при создании информационных систем" и "Цифровая зрелость региональных органов власти: оценка и стратегии развития". Так, представители регионов поделятся опытом реализации цифровой повестки в текущих условиях, когда этап "стихийной" информатизации уже пройден и работа ведется над дальнейшими шагами, предпринимаемыми после оценки цифровой зрелости", - сказал собеседник агентства.

По его словам, руководитель аналитического центра Константин Калинин будет участвовать в торжественной церемонии открытия форума и пленарном заседании. Также в его программе - рабочая встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой, осмотр цифрового месторождения "Газпром-Хантос", посещение Центра управления регионом (ЦУР), Югорского НИИ информационных технологий. "Работа с данными, управление на основе данных становится все более актуальным трендом в государственном секторе. Но их нужно контролировать. На семинаре пройдет обсуждение существующих методических и практических подходов к решению этой задачи, как формируется техзадание, какие уже существуют проектные решения", - привели в ведомстве слова руководителя департамента управления данными аналитического центра при правительстве России Ивана Фост.

О форуме

Как сообщал ТАСС, XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся более 40 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Одним из ключевых мероприятий станет IV Международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Югра", где эксперты обсудят искусственный интеллект как развитие аналитических технологий и средство противодействия киберпреступлениям, вопросы "суверенного интернета", проблемы защиты персональных данных. В рамках конференции состоится Цифровой форум "Россия - Китай", который проводится совместно с Альянсом облачной безопасности и Ассоциацией кибербезопасности КНР, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями Китая.

Партнеры форума - "Роснефть", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Ростелеком", "Прайм Груп", "Техноком", "Форс". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.